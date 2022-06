Wat is de perfecte eetkamer voor jouw sterrenbeeld?

We vervolgen onze astrologische serie en deze keer kozen we voor een eetkamer voor elk teken van de dierenriem. Los van interessante info over welke stijl inrichting past bij jouw sterrenbeeld is dit Ideabook ook zonder meer een uitstekende mogelijkheid om een aantal mooie en verschillende stijlen eetkamers te bekijken.

We hebben de inrichting van de verschillende stijlen eetkamers in verband gebracht met de belangrijkste kenmerken van de twaalf tekens van de horoscoop. Alhoewel dit natuurlijk niet echt een wetenschappelijke methode is om te bepalen welke specifieke decoratieve stijl jouw voorkeur heeft, zijn er toch algemene kenmerken per sterrenbeeld die een globaal idee kunnen geven over de inrichting van deze ruimte.

Kijk met ons mee naar deze twaalf zeer verschillende eetkamers en lees welke karakteristieken en kenmerken per sterrenbeeld belangrijk zijn voor deze ruimte.