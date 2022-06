6 schitterende 'weinig werk' graveltuinen

Steen en grind tuinen worden steeds populairder en zijn inmiddels uitgegroeid tot een echte cult. En dat is niet zo verwonderlijk want deze tuinen zijn makkelijk in onderhoud en ook nog eens mooi om te zien.

Dat 'stenen' tuinen niet saai hoeven te zijn laten de 6 tuinen in dit Ideabook zien. Of je nu houdt van een romantische tuin, een minimalistische of een echte 'zen' tuin. Met de juiste combinatie van grind, split of tegels is alles mogelijk. Ook groeien in grindtuinen meer planten dan je misschien denkt. Wil je ook zo'n grind tuin aanleggen, laat je dan inspireren door de ideeën in dit Ideabook.