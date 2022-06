Midden in de Hollandse polder staat dit prachtige, moderne huis: met hout en staal is een huiselijk, warm maar toch ook eigentijds project ontstaan met ruime, lichte kamers en een groot, open terras. Dit houten huis aan de zuidelijke rand van Delft is door architectenbureau CHANGE.NL uitgedacht en uitgevoerd tot het prachtig verlichte resultaat dat wij hier nu kunnen zien: