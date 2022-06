Houten Design Meubels : Duitse Elegantie

Soms is het lastig om te beslissen of je liever een kruk, of liever een stoel in je interieur wilt zetten. Dan is dit de oplossing: een fusie tussen een kruk en een stoel! Dit ontwerp heeft het beste van beide werelden. Het meubelstuk is zeer licht en fraai in eikenhout uitgevoerd. Het meubel heeft slechts een gewicht van 2300 gram! Het minimalistische uiterlijk is een pronkstuk in je interieur, en is met het grootste vakmanschap vervaardigd. Dit ontwerp kent een lange ambachtelijke traditie, zo is de stoel/kruk ook uitgevoerd, maar het ontwerp heeft ook moderne trekken. Dit meubelstuk bewijst dat vooruitstrevend design ook heel functioneel kan zijn. De stoel past perfect onder een eettafel, en kan zo eenvoudig verborgen worden, niet dat dit per se moet, maar bespaar wel ruimte.