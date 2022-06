Een minimalistisch huis in zwart en wit

De trap is net als de meeste muren van onbehandeld beton. Dit past helemaal bij het minimalistische karakter van dit huis. En de wens van de eigenaren om zich tot het wezenlijke te beperken. Fraai detail bij deze trap is dat de muur rechts wel glad gestuukt is en dat de trap is afgewerkt met een houten plintje. De linkerzijde is in beide gevallen bewust niet afgewerkt.