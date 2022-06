6 geniale decoratieve ideeën voor de trap

Een trapleuning kun je beaccentueren door meerdere kleuren te geburuiken. Steeds meer mensen kiezen voor deze optie omdat het een makkelijke manier is om een eyecatcher te creëren. Het is aan jou om de kleuren te kiezen, je kunt voor opvallende kleuren gaan of juist voor een klassieke look zoals je op deze foto ziet. Warme kleuren zoals bruin en rood zorgen voor een gezellige sfeer in huis, waarbij koele kleuren zoals blauw en grijs juist een moderne look aan jouw interieur geven.

Is jouw trappenhuis licht van kleur? Wees dan moedig en kies voor een opvallende tweede kleur! Heb jij behoefte aan hulp bij het kiezen van de juiste kleur en inrichting? Raadpleeg dan gerust een interieurontwerper.