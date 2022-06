8 opvallende 'L'-vormige keukens

Zoals je bij deze keuken ziet is er gekozen voor een kookeiland. Dit is niet altijd de beste oplossing; er is weinig bewegingsruimte in deze keuken. Wellicht is daar bewust voor gekozen, maar indien het om een grotere familie gaat en veel mensen gebruik maken van de keuken is bewegingsruimte gewenst.

Het is daarom altijd handig om een keukenplanner te raadplegen bij het ontwerpen van jouw keuken, zodat vergissingen vermeden kunnen worden.