Moderne Badkamers: Fris het Nieuwe Jaar In

In deze spiegel kun jij jezelf goed bewonderen. Het designproduct heeft geen zichtbare bevestiging aan de muur, waardoor hij er futuristisch uitziet. De spiegel is in een handomdraai neer te hangen, en brengt licht in de anders vaak donkere hoeken. Het is een slimme helper die jouw badkamer volledig tot zijn recht laat komen. Het formaat is mooi en subtiel, daarbij is ook zijn ingetogen minimalistische ontwerp een elegante verschijning in iedere badkamer. Deze spiegel is met een laser uit een massieve plaat gesneden, waardoor hij van superieure kwaliteit is. De lamp schenkt je veel licht en heeft een elegant snoer. Deze set leidt jouw badkamer de eenentwintigste eeuw in.