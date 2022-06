Moderne Kerstdecoratie: Nieuwe Design Concepten

Als je de oude vertrouwde kerstboom niet wilt opgeven hebben we een ander idee voor je om een modern tintje aan je kerstversiering te geven: Pastelkleuren! Best wel een nieuw idee en eens wat anders als het eeuwige rood, goud en groen. Deze accessoires zijn vanille geel, lichtblauw, roze en lila paars. Dit maakt deze kerstdecoraties uniek in hun soort.

