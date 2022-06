5 adembenemende natuurstenen huizen

Steen is heel vaak een bouwmateriaal waar een huis uit opgebouwd wordt. Of het nou om baksteen of natuursteen gaat, een stenen huis straalt heel vaak een bepaalde allure uit. Zulke unieke natuurstenen huizen laten we je bij homify natuurlijk heel erg graag zien. Diverse experts uit meerdere landen zijn verantwoordelijk geweest voor de volgende projecten. En soms gaat het daarbij om hele bijzondere en oude stenen huizen die een prachtige vernieuwde bestemming hebben gekregen. Ben je net zo benieuwd als wij naar al die mooie voorbeelden? Kijk dan snel meer naar dit superleuke overzicht!