Back 2 the roots: een echt DIY-woning!

Het is een woning die prima zou staan aan het strand van Ibiza. Een hipster of surfer dude of girl weet wel raad met dit leuke huis. De DIY-look is erg populair en is al decennia een belangrijk aspect van de jeugdcultuur, bijvoorbeeld punk, new wave, rave, house en ga zo maar door. Telkens neemt de jeugd het heft in eigen hand en creëert nieuwe subculturele vormen. De hipsters hebben bijvoorbeeld de akoestische muziek nieuw leven ingeblazen door deze met elektronische dansmuziek te verbinden, deze post EDM sound horen we nu overal. En zeker op Ibiza! Ook het back-2-the-roots-idee is zo'n typisch aspect van de hipstercutuur, we zien bijvoorbeeld een terugkeer naar een ambachtelijke manier van produceren van goederen en voedsel. Home made is booming! Deze woning past helemaal in deze eigentijdse manier van denken. Meer mooie woningen kun je hier vinden!