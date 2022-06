Sfeervol familiehuis waarin je kunt genieten

Vandaag laten we je eigentijdse architectuur zien die inspirationeel is. Veel mensen laten zich door hun omgeving motiveren, als de sfeer in een interieur goed is kun je veel creatief werk verzetten, dat is erg handig als je een schrijver bent! Het huis uit dit ideabook is, heel toevallig, van een schrijver / journalist en zijn gezin. Na veel wikken en wegen besloten ze een expert in te huren om hun huis te laten bouwen. De woonideeën die gerealiseerd zijn hebben een krachtige uitwerking in de woning. Echt de moeite waard dus om eens rond te kijken in dit huis.