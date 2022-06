De Design Kruk : Eenvoudig en Mooi

SHIFT is een zithoek die bestaat uit diverse krukken. Deze groep trekt de nodige aandacht in de publieke domein. De ontwerper wil dat SHIFT een interactie met het wachtende publiek aangaat. Het is een dynamische groep krukken, want als één persoon gaat zitten, dan bewegen de andere krukken mee. Zo komt er een dialoog opgang tussen de ruimte in de hal en de krukken. Deze krukken maken het wachten in de openbare ruimte spannend, communicatief en minder anoniem, want ze lokken natuurlijk een conversatie uit tussen mensen die er op gaan zitten! Wat een grappig idee!