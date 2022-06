Cadeau Tips voor de Boekenwurm

Kerstmis is inmiddels behoorlijk dichtbij en misschien moet je nog wat laatste inkopen doen… Sinds mensenheugenis is het boek een populair cadeau tijdens de feestdagen, maar het is niet per se het meest creatieve cadeau. Het kan leuk zijn om het net even wat uitdagender te presenteren. Daar zijn tegenwoordig hele leuke snufjes voor. Wie een fervent boekenwurm een boek cadeau wil doen kan met deze designproducten een goede indruk maken. In dit artikel ga je er een paar zien. Deze producten zijn multifunctioneel, hebben een verassend mooi ontwerp en zijn erg DIY. Laten we maar eens snel gaan kijken.