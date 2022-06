10 originele dakkapel constructies

Het is de vraag of we hier wel mogen spreken van een dakkapel, maar feit is dat we hier een belangrijk principe in de constructie van de klassieke dakkapel terugzien: de haaks op elkaar staande zadeldaken. Zolang de hellingen van de daken dezelfde hoek hebben en het dakkapel op een centrale plek is bevestigd, ontstaat er een symmetrisch geheel. Afhankelijk van je smaak kan je het contrast tussen de twee zadeldaken uitvergroten, bijvoorbeeld door voor elk dak een andere kleur of een ander materiaal te gebruiken, maar je kunt de daken ook vloeiend in elkaar over laten gaan, zoals met dit rieten dak heel mooi is gedaan.