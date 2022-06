“Dutch Design” is de Engelse term om Nederlands ontwerp en industriële vormgeving mee aan te duiden. Maar, het gaat hierbij niet zomaar om ontwerp van Nederlandse bodem: innovatief, minimalistisch modern, experimenteel, onconventioneel en vooral met een gevoel voor humor! Dat is wat typisch Dutch Design kenmerkt. Hoe dit er nu precies uitziet willen we vandaag aan de hand van 5 comfortabele meubelexemplaren van 5 verschillende ontwerpers uit Nederland laten zien.