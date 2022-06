Design Hommage | Het artistieke nalatenschap van Maarten Van Severen

In het voorjaar van het jaar 2008 werd in België de Maarten Van Severen Foundation opgericht ter ere van de in 2005 overleden internationaal bekende ontwerper. Vanaf het jaar 1986 ontwierp de als architect opgeleide Van Severen zijn innovatieve meubilair in samenwerking met grote namen als Rem Koolhaas en Pastoe tot hij op 45-jarige leeftijd aan kanker overleed. De Foundation heeft nu als missie om zijn veelvuldige werk te beheren, beschikbaar te maken en levendig te houden en zo Van Severen's inspiratie en invloed op de nationale en internationale designwereld voort te zetten. Om als homify team hier ons steentje aan bij te dragen willen wij in dit artikel de aandacht vestigen op een aantal van zijn meest bijzondere meubeldesigns: