7 ideeën om voor weinig geld je huis uit te breiden

Dit mooie houten huis kan de oplossing zijn voor de ruimte die in huis wordt gemist. Het kan in slechts een paar dagen worden geplaatst. Het is gemaakt van mooi houten planken. Het is een klassiek tuinhuisje zodat we dat in vele brochures zien. Het kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt; als opslagruimte, hobbyruimte of kantoor aan huis.

