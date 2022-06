Aluminium meubelen voor in de tuin

Aluminium is tegenwoordig de meest gebruikte metaalsoort en dat is niet zonder reden. Naast het feit dat aluminium, net als alle andere metalen, behoorlijk stevig is, is het ook vederlicht en uitstekend te bewerken. Werkelijk alles kan je van aluminium maken. Tot slot kan aluminium ook nog eens heel mooi zijn. Voorwerpen van aluminium hebben meestal een lichte kleur die veel zonlicht weerkaatst. De grote bewerkbaarheid, het lichte gewicht en de lichte uitstraling maken aluminium uitermate geschikt voor gebruik in tuinmeubelen. De grote bewerkbaarheid zorgt ervoor dat je de meubels uitgebreid kunt decoreren, het lichte gewicht maakt de meubels goed verplaatsbaar en de lichte uitstraling past goed in de tuin. Kijk snel verder voor twaalf voorbeelden van originele tuinmeubelen van aluminium!