Stijlvolle Interieur- en Design Tips : Concepten voor een Nieuwe Tijd

Dit ontwerp is duidelijk gebaseerd op de Griekse oudheid, meer concreet op de zestiende-eeuwse vertaling van de Griekse oudheid. De Italiaanse architecten waren beroemd om hun vitalisatie van de Griekse bouwkunst, zij hadden het idee dat de mensheid in Europa vooruit zou gaan, als de Griekse, antieke cultuur herleven zou. Weg uit de donkere middeleeuwen, en richting het licht van de Griekse kunst, kunde en wetenschap. In dit hedendaagse ontwerp schuilt hetzelfde verlangen om aansluiting te zoeken bij die verheven Griekse cultuur, hoewel er nu minder alomvattend over gedacht wordt. Het Griekse denken wordt hier meer betrokken op de esthetische sfeer van het interieur. De enorme bank heeft in ieder geval de proporties van een Grieks wereldwonder: je weet wel, de Kolossos van Rhodos bijvoorbeeld, dat waren bouwwerken van wereldfaam. De kleur van de bank is marmerachtig, en biedt een ongelooflijke zitruimte. De vloer waarop de bank staat is prachtig rustig in zijn fijne grijstinten. We kijken langs het rustieke hout en zien de majestueuze sculpturen, het zijn muurdecoraties uitgevoerd in de eerste dimensie, maar geven toch een enorm driedimensionaal effect aan je interieur. Het open karakter van deze ruimte haakt aan bij het concept van de creatieve geest die vrijuit kan bewegen, en dit laatste is natuurlijk een typisch antiek Grieks concept, want het in vrijheid onderzoeken van de wereld was ook toen al een groot goed!