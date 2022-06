Ideeën voor een Super Mooie Verlichting in je Interieur

Niets is zo leuk als de presentatie van je artistieke concept, de beste manier is de overtreffende trap, omdat dit vaak een idee het duidelijkst overbrengt. Kunst is bij uitstek een vorm van overdrijving. Door een dramatische vorm krijgt een artistiek conceptzogezegd: body, je blijf je er naar kijken, en dan kan het je inspireren! Dit ontwerp is wel heel bijzonder, want wat is er nu leuker om het goede leven met je familie en vrienden te vieren. Stel je eens voor dat je met je familie een huisje in Frankrijk koopt, en dat je de wijnkelder op deze manier in de avond aantreft! Wat een explosie van ruimte, kleur en licht! In Nederland houden we ook van een wijntje daarom is dit ook een prima rek voor in ons polderlandje. Je kunt het natuurlijk een beetje inkorten als de ruimte die je tot je beschikking hebt daar om vraagt. De driehoek neemt hier op prachtige wijze de centrale ruimte in. Het licht lijkt oneindig lang de diepte van de ruimte in te vallen. Gräff weet met een paar spotjes aan de bovenkant van het rek, een fenomenaal lichteffect te bereiken. Let ook even op de koele blauwkleuren op de muur, deze zoeken treffend het contrast met het warme licht.