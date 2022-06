Voor & Na: De Verbouwing van een Duits Familiehuis

Deze badkamer is wel even andere koek! Door het minimalistische ontwerp is hij een lust voor het oog. De ruimte in dit vertrek is erg open, wat uitzonderlijk is voor een badkamer. Zo uitzonderlijk zelfs dat veel ontwerpers dit concept van gaan navolgen. Let eens op het heldere wit en het matte zwart, deze tegenstellingen vullen elkaar op een bijzonder mooie wijze aan. Door de muur naast het bad heb je als gebruiker van de badkamer toch de nodige privacy.

Het is echt een complete make over geworden! Door de vakkundige creatieve krachten van de ontwerpers is er werkelijk een uniek woonhuis gerealiseerd. Laat je inspireren door de rijke vormentaal van dit huis, en creëer jouw eigen opnieuw gestileerde huis!

