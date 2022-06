Wereld aids dag: Solidaire rode meubels en interieurs

Als de statistieken spreken van 35 miljoen mensen met het virus betekent dit dat er nog veel meer slachtoffers zijn van deze ziekte: de omgeving, familieleden en vrienden van besmette mensen worden ook getroffen want geen mens is tenslotte een eiland. Niemand is echt alleen en geïsoleerd en dus zijn we allemaal verenigd in deze strijd. Het is belangrijk om mededogen, sympathie en natuurlijk vooral liefde voor elkaar te tonen.

Deze kussens, van de Berlijnse ontwerpers van Kisseny, stellen het belang van liefde dat grenzen en geografische barrières overstijgt centraal dankzij de aanpasbaar gestikte decoraties. Of men nu in Europa, Amerika, Afrika of Azië is: we zijn allemaal met elkaar verbonden door de mensen die ons dierbaar zijn.