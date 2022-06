Voor en Na: Een Loft in Wonderschoon Parijs

Je kunt je misschien in het begin nauwelijks voorstellen dat er ooit in die lege ruimte een eetkamer gerealiseerd gaat worden. Maar toch is het mogelijk! In deze prachtige eetkamer domineert het wit de ruimte. In het midden van de kamer staat de grote eettafel, dit is het absolute centrum van het vertrek. De typische Franse stoelen rond de tafel zijn in 1934 ontworpen door de Franse ontwerper Xavier Pachard. Het is de Tolix stoel, en deze is onderhand uitgegroeid tot een icoon in de wereld van het meubeldesign. Zie je op de achtergrond de trap uit de vorige afbeelding? Wat staat hij fantastisch tegen een achtergrond van de zuiver witte tegels! Het valt op dat het plafond nogal een aparte en interessante vorm heeft. We zien een metalen golfplaat die op de balken is aangebracht, dit creëert prachtige schaduwen op het wit. Door deze elementen krijgt de ruimte een bepaald ritme en beweging, die de vrij gedempte ruimte een bepaalde swing geven.