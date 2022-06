Tips voor een Rustiek Interieur

In een rustieke woonkamer mag een knetterend haardvuur natuurlijk niet ontbreken. De haard is sinds eeuwen een centraal punt in de woonkamer, dit is te zien in de vele chalets, landhuizen, kastelen en paleizen. De haard is niet voor niets in een Nederlands spreekwoord terecht gekomen: ‘Eigen haard is goud waard’. Een centrale verwarming ontbreekt in deze kamer, daardoor krijgt hij een sfeer uit vervlogen tijden. De eetkamer is in gericht door Saving Graces, ze hebben duidelijke gekozen voor een ontwerp waarbij een eclectische mix van bijzondere tapijten, verlichting met rijke patronen en stevige houten meubels de toon zetten. Wat een gastvrije ruimte is dit geworden! De grote tafel is natuurlijk essentieel voor mensen die van het goede leven houden. Nu is het mogelijk om als een vorst banketten aan te laten rukken, met heerlijk geroosterd voedsel op de proppen te komen,en talloze delicatessen uit de lokale omgeving aan je gasten voor te schotelen. Dit alles natuurlijk in combinatie met een excellente wijn. Tijdens het eten heb je de meest fantastische en vermakelijke conversaties met familie en vrienden. Want waar zouden we zijn zonder hen!