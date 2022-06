Een Duitse Kerst – Merry Christmas Deel 1

Kerst is in veel landen een van de belangrijkste momenten van het jaar. De dagen waarop de hele familie samenkomt en feest viert. Duitsland blijft hierbij niet achter! Als eerste in onze exclusieve serie dit jaar over internationale kersttradities gaan we kijken naar hoe een typische kerst er bij onze oosterburen uitziet. Je zult versteld staan van de onverwachte verschillen! Hoewel de precieze uitvoering van Duitse kersttradities natuurlijk van gezin tot gezin verschilt, net als bij ons, zijn er een paar gebruiken en tradities rondom kerst die typisch voor heel Duitsland zijn.