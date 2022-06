Lederen zithoeken, tien inspirerende voorbeelden

Er valt veel te onderzoeken in deze ruimte, er is bijzonder veel te zien. Zo is de muurbekleding het eerste wat ons opvalt, of zouden we het eigenlijk als 'volledige wandbekleding' moeten bestempelen? Het feit dat het namelijk niet alleen op de muur maar ook op het plafond en.. zelfs op de vloer lijkt terug te komen, is voor ons onbekend terrein. Toch werkt het wonderwel in deze ruimte en dat kunnen we tot op zekere hoogte herleiden tot het terugbrengen van de kleuren van de wanden in het meubilair. De donkere cognackleur van de zitbank, het bruin van de salontafels en het zwart van de twee moderne stoelen die de zithoek afmaken, ze zijn allemaal in lijn met de kleuren van de wandbekleding. Deze woonkamer is daarmee een mooi voorbeeld van hoe de inrichting voort kan komen uit de grootste meubelstukken, vaak de lederen zithoek, maar hoe het ook anders kan: in dit interieur vloeit de inrichting natuurlijk voort uit de wandbekleding.