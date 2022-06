Doe-het-zelf: shabby chic

Bloemen zijn altijd de weg naar het hart van een vrouw geweest. En terwijl een bloemist best duur kan zijn, is er een hele wereld aan bloemen 'rijp om geplukt te worden', of kweek ze zelf! Koop wat oude vazen, en je hebt alles in huis om je interieur op te vrolijken. En het beste van alles is: het kost je nauwelijks een cent. Kijk maar eens hoe leuk ze in dit interieur staan!

Schilderen is de goedkoopste investering die je kunt doen, en het is ook een aanpassing die de meeste invloed op je interieur heeft. Het gedurfde groen in de kamer roept de frisheid van de natuur in gedachten, en dit heeft een krachtige uitstraling in deze mooie ruimte. Zo transformeer je een kamer met minimale middelen!