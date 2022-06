5 mooie appartementen van minder dan 70 m²

We hebben het al vaker gehad over wonen in een klein huis. Om ons advies goed te illustreren, kan het helpen om eens te kijken naar de inrichting van een bestaand klein huis. Niet dat we de inrichting tot in de detail moeten kopiëren, maar gewoon om inspiratie op te doen en te kijken wat goed werkt. Daarom laten we je in dit Ideabook vijf appartementen zien die minder dan 70 vierkante meter groot zijn. We hopen je met de inrichting van deze appartementen te kunnen inspireren voor het inrichten van je eigen kleine huis. Lees snel verder en ga met de tips in dit Ideabook aan de slag!