7 kleurrijke badkamers om je te inspireren

Momenteel is het een trend om badkamers te decoreren met neutrale, lichte kleuren, waarschijnlijk om de ruimte groter te laten aanvoelen. Terwijl het gebruik van kleur in de badkamer juist een manier is om de ruimte meer persoonlijkheid te geven. In dit Ideabook hebben we negen kleurrijke badkamers voor je op een rijtje gezet. Dan kun je met eigen ogen zien hoe goed het gebruik van kleur kan uitpakken. Lees snel verder en doe inspiratie op voor je eigen badkamer!