Ideeën voor Je 'Master Bedroom' : Betaalbaar en Sjiek

Als je houdt van Franse, provinciale of landelijke chic, dan is dit je favoriete design trend; en het is heel gemakkelijk je slaapkamer in deze stijl in te richten. Justin Van Breda laat ons in dit huis in Kensington zien hoe je dat kunt doen. Haar ontwerp toont ons dat een grote slaapkamer kan bruisen van landelijke charme. De kleine details zijn in deze kamer van belang: kijk naar het bruine, houten dressoir, de prachtige stoel en die unieke spiegel. Is het niet wonderlijk mooi? En wat denk je van de open haard ! Die is nu gevuld met boeken, en niet langer met vlammen. Deze zachte kamer is kalmerend, klassiek en vol met natuurlijk licht. Het enige probleem is dat je misschien nooit meer weg wil!