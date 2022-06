Een huis met luxe kamers

We kunnen niet meer om de pergola heen. Overal waar we kijken zien we er weer een. Niet zonder reden natuurlijk, want het ding zit er zo gezellig uit. Op een zomeravond is dit de plek waar je moet zijn. In het zwembad koel je af en kom je tot rust. Er is niets zo ontspannend als zwemmen bij volle maan. Let eens op de prachtige planten, deze groeien heel mooi rond de pergola waardoor we hier het gevoel krijgen in lusthof te zijn beland. Alles is hier aanwezig voor je, zodat je kunt genieten.

