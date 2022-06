Woningen waarin je helemaal jezelf kunt zijn

We kennen allemaal wel de geachte als we logeren in een statig huis of hotel: 'zo'n deftige woning zou ik ook wel willen'! In dit huis vinden we deze dagdroom op een prachtige manier uitgekristalliseerd. Het huis lijkt dus wel uit een droom gesprongen. De muur rond de tuin vestigt sterk de aandacht op de tuin en geeft ons het gevoel dat we heel wat gaan zien. Net zoals er om elk kunstwerk een lijst zit, vinden we in deze muur een eerste belofte van groots design. De tuin sluit nauw aan bij deze sfeer, uit eindelijk gevolgd door de gevel van het huis en het interieur, dat beiden een statig aura uitstralen. Maar als we letten op het dak van het huis dan steekt dit door zijn moderne look af bij de oude baksteken van de woning: oud en nieuw vinden elkaar in dit prachtige design