Geheim onthuld: 5 huizen tonen hun badkamers

Soms komen we langs een prachtige grote villa die zo mooi is dat we ons stiekem afvragen hoe het er van binnen uitziet. Vandaag is het zover! We nemen je mee naar binnen en onthullen 5 prachtige badkamers in al even schitterende huizen. Een badkamer kan je al veel vertellen over een huis: is deze super georganiseerd en netjes en heeft deze alleen de noodzakelijke elementen of vind je hier pluizig gekleurde kleedjes en planken vol met flessen en losse spullen? De badkamers die we vandaag presenteren zijn van de eerste categorie. Met prachtige designs en alleen een minimum aan inrichting en elementen. Kijk mee en zie wat een prachtige sfeer je daarmee creeert!

Geniet mee van de architectuur van deze fascinerende woningen en hun even imposante badkamers en doe inspiratie op voor de inrichting of make over van je eigen badkamer.