10 spectaculaire patio's en terrassen

Het lijkt simpel een terras inrichten. Wat tegels, een paar potten en een eethoek. Maar echt, je kunt er veel meer van maken dan dat! Met een klein beetje extra creativiteit en inzet maak je er die prachtige Oosterse pagode of ligbed. En ja, dat is belangrijk want velen van ons zoeken een heerlijke plek om even weg te zijn van alles en te kunnen ontspannen. De tuin is daar de perfecte plek voor. Met het groen om ons heen en de vogels die fluiten zak je er snel weg in een diepe rust. Belangrijkste sfeermaker van je patio of terras is de vloer. Tegels, stenen, gras of kiezels hebben allemaal hun eigen unieke uitstraling. Kijk met ons mee en doe inspiratie op voor jouw terrasvloer!