8 badkamertrends voor 2016

De tijd dat de douchebak populair was ligt ver achter ons. Tegenwoordig is de inloopdouche enorm gewild. Heel gek is dat niet. Een inloopdouche is mooi én praktisch. Je stapt er makkelijk onder en de douche is eenvoudig schoon te maken. Als je ruimte hebt voor een grote inloopdouche, zoals op de foto hierboven, dan heb je geluk. Hoe meer ruimte je hebt tijdens douchen, hoe fijner het is!