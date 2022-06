Nieuwe villa met een klassiek randje

Is deze woning modern, klassiek of Mediterraans? Laten we het er gewoon op houden dat er sprake is van een eclectische uitstraling. En wat voor één! Op het gebied van architectuur zien we hier namelijk iets heel erg moois. Geïnspireerd op een klassieke Mediterraanse villa, heeft dit huis een hele eigen en specifieke stijl. En daarmee onderscheidt het zich van de andere huizen in de buurt. Stel je eens voor dat je hier elke dag thuis mag komen, dat moet toch wel een heel bijzonder gevoel geven.