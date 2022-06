Abstracte Kunst voor in Huis : Prachtige Schilderijen door Carlos Javier Serrano

Is dit de ijsberg waar de Titanic tegen aan gevaren is? Of is het een afbeelding van Jupiter´s maan Io, met zijn gigantische ijsvulkanen. Het werk kent een prachtig oppervlakte dat naar je toe komt, dat blauwzwarte water, waarop het ijs lijkt te drijven, heeft een krachtige visuele uitwerking. Serano mik hier op de liefhebbers van koel design. Je hoeft niet je hele huis koel in te richten, maar een deel van de kamer mag best een chill out ruimte zijn.