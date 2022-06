Typografie in Woonkamer Accessoires: Inspiratie voor je Interieur.

Per definitie is typografie de kunst en techniek om geschreven taal aantrekkelijk te maken. Het gaat om de rangschikking van woorden en verschillende lettertypen die het meest aangenaam zijn. De gedachten over grootte en vorm spelen hierbij een belangrijke rol. Een goede tekst moet lekker lezen, maar er ook leuk uitzien. Typografie speelt een grote rol in de reclame, want door een aantrekkelijke vorm trek je de aandacht van de consument, daarom hebben bedrijfsnamen vaak een persoonlijk lettertype. Je kunt er vast wel een paar verzinnen. Typografie is een kunstvorm op zich, die met de tijd natuurlijk veranderd. In ons digitale tijdperk is deze kunst bijzonder snel geëvolueerd. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer lettertypes ontwikkeld, dit komt omdat ontwerpers nu in staat zijn om ze snel met de nieuwste digitale technieken te manipuleren. Dit artikel gaan we kijken naar interessante manieren om typografie in hedendaags woonkamer design te gebruiken, en dan vooral in de vorm van interessante accessoires voor je interieur.