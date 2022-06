Voor en Na: oude kelder wordt zeer unieke spa

Oudere huizen hebben vaak een grote kelder. Vroeger was dat handig als koele opslagruimte toen koelkasten nog niet bestonden. Maar tegenwoordig is het vaak een muffige, vochtige en ongebruikte ruimte. Dat is erg zonde! Als de kelder groot genoeg is en als de fundering van het huis stevig genoeg is, kun je er voor kiezen om iets leuks met deze ruimte te gaan doen. Een wijnkelder is een oplossing, maar waarom zou je niet kiezen voor een zwembad of een spa? Voor dat allerlaatste hebben de bewoners van het huis waar we zo gaan kijken gekozen. De experts van Corso Sauna Manufaktur hebben dit project uitgevoerd.