Shabby Eco-Design : Trendy 'Upcycling' in Sao Paulo

Vandaag staat het concept van upcycling centraal. Voor degenen die niet bekend zijn met de term volgt er even een korte uitleg: upcycling is het proces van het omzetten van afval of nutteloze ( shabby ) producten in een nieuw product dat weer opnieuw bruikbaar is. Het proces geeft deze items een nieuw leven. Het concept is ontwikkeld door milieubewuste consumenten en ontwerpers. Zij zochten nieuwe manier om het milieu te ontzien. Dit wilden ze bereiken door de afvalproductie te verminderen. Zo werd het eenvoudige idee van upcycling geboren!

Hoe verschilt upcycling eigenlijk van recycling? Het antwoord is eenvoudig: bij upcycling wordt het oude product niet afgebroken. Het is zelfs een trend geworden en heeft eigen designercategorie gekregen! In dit artikel gaan we een fantastisch voorbeeld van upcycling zien. Het toneel is een appartement in de binnenstad van São Paulo, Brazilië, ontworpen door de Braziliaanse architect en designer: Mauricio Arruda. Laten we een tour door dit mooie huis maken, om te zien hoe je een interieur prachtig kunt ontwerpen met items die een vorige leven geleefd hebben, en nu prachtige voorbeelden van upcycled eco-design zijn.