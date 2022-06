Ecologische Architectuur in Roerig Palestina

We zien vaak voorbeelden van grootse architectuur, in de vorm van huizen, woonblokken, of commerciële ruimtes en gebouwen. Maar architectuur kan veel meer zijn dan dat. Vandaag willen we je een gebouw laten zien dat totaal het tegenovergestelde is van de prachtige, imponerende projecten die ons vaak gepresenteerd worden. Dit inspirerende architectonische project bevindt zich in een onrustige deel van de wereld, in de bezette gebieden van het Palestina. Hoewel het volgens internationale verdragen tot de Palestijnse gebieden behoord, wordt het eigenlijk gecontroleerd door het Israëlische leger. Het project werd in 2010 verwezenlijkt om de lokale kinderen van de Wadi Abu Hindi stam gedegen onderwijs te bieden. Midden in een gebied vol onrust en conflicten! De rehabilitatie van de plaatselijke school bracht ook verschillende gemeenschappen dichter tot elkaar. De nieuwe school is gebouwd op een manier waarbij de beperkte natuurlijke hulpbronnen van de woestijn goed benut zijn. Laten we eens kijken naar dit prachtige initiatief.