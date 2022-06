Een heel bijzonder modern huis

Als je in een heerlijk Mediterraans klimaat woont, kan je eigenlijk niet zonder een lekker zwembad. In de vroege ochtendzon even helemaal wakker worden door baantjes te trekken of juist in de avond nog even lekker afkoelen in het heerlijke water. Daarna kun je nog even lekker op het terras blijven hangen om van een warme bries en een mooie sterrenhemel te genieten. Al zou je hier permanent wonen, het lijkt hier wel altijd vakantie! De tuin zelf is erg ruim, maar zeer minimalistisch opgezet. Ook dat past prima bij dit huis zonder al te veel franje.