Eclectische, Abstracte Kunst voor in je Interieur: door Kunstenaar Alain Péclard

De Franse moderne kunst wil voorop lopen, naast Berlijn en New York, is Parijs een kunststad van belang. En erg romantisch natuurlijk. Alain Pécard is een kunstenaar die terugkijkt in de kunstgeschiedenis, maar tegelijkertijd vooruitblik op de toekomst van ons design. De kunstenaar is van jongs af aan gefascineerd door de moderne kunst en door de ontwikkelingen in de wetenschap. Deze twee gebieden van kennis hebben van oudsher een nauwe band waardoor er niet zelden een kruisbestuiving plaatst vindt. Het werk van Pécard is een goed voorbeeld van zo'n kruisbestuiving. Laten we er snel gaan kijken.