12 prachtige design badkamers

Tegels met patronen en mozaiektegels zijn on trend in de badkamers anno 2016. Maar hoe creeer je er die prachtige designsfeer mee zonder gevoel van too much? Hier zien we een prachtig voorbeeld. Het blauwe van de tegels komt terug in de vloer en het strakke houten badmeubel zorgt voor de unieke levendige touch en zorgt voor een meer moderne look.