De Oerkracht van de Abstracte Kunst in je Interieur : De Prachtige Werken van Francesca Zoboli

Kunst is net als de rest van je interieur erg persoonlijk, sommig dingen spreken je aan, andere wat minder. Abstracte kunst is niet altijd aan iedereen besteed, omdat van oudsher meestal de realistische kunst, zoals van Frans Hals of Rembrandt van Rijn, als enige ware kunst wordt gezien. Hoewel we onderhand een paar honderd jaar verder zijn, is deze kunstopvatting nog niet helemaal uit onze cultuur verdwenen. De impressionisten en de schilders na hen, waren de eersten die dit dogma van het 'realisme' aan de straatkant hebben gezet. Daarna is de kunst steeds conceptueler en filosofischer van aard geworden. Het verhaal achter het kunstwerk, daar gaat het vandaag de dag om! Nu bestaat er natuurlijk een nog oudere stroming in de kunst, die bij haar ontstaan misschien niet eens kunst genoemd werd. Deze is nog steeds te vinden op bergwanden in Afrika. Gemaakt door de eerste mensen. Met een vormentaal die adembenemend mooi en zeer elementair is. Deze vormentaal laat Zoboli in haar werken voortleven.