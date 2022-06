De Slaapkamer Ideeën voor 2015: Slapen Als een Roos

Omkleden is een dagelijks ritueel, maar het is geen automatisme. Omdat het een ritueel is, dient het met veel betekenis en waarde bezien te worden. Deze kleedkamer of in loopkast is een speciale ruimte waarin je dit belangrijke ritueel uitvoert. De ladekast annex zitbank biedt je de mogelijkheid om je shirts of bloesjes op te bergen, en daarnaast is er een zitplaats waar je kunt zitten tijdens het aantrekken van je schoenen. De kast met schuifdeuren geeft je alle opbergruimte die je nodig hebt. Kijk die schoenen eens mooi in de kast staan, en er is altijd ruimte voor meer op de plank! Als deze ruimte grenst aan je slaapkamer, dan begint elke dag gewoon goed.