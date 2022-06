Vrolijk Kerstfeest! Kersteditie 10: Nederland

Vandaag is het kerst! Sinterklaas zit alweer lang en breed en comfortabel in zijn kasteel in Spanje: tijd voor een dagje of twee uitgebreid genieten van kerstbomen, kerstlichten en kerstverhalen! Maar, zo simpel is het in Nederland eigenlijk niet: deze twee feesten lopen namelijk in idee en praktijk steeds meer in elkaar over. Terwijl Sinterklaas natuurlijk een oude, Nederlandse traditie is die we al een paar eeuwen iedere december vieren begint Kerst en het kerstfeest steeds meer te veranderen zodat de persoon van Sinterklaas inmiddels bijna direct door de Kerstman wordt afgelost. Voor diegenen die in de war beginnen te raken, voor hen die nog niet lang in Nederland wonen of voor allen die wel van een mooi verhaal houden hebben we hier alle tradities, legenden, feiten en mythen op een rijtje gezet. Vooral op het gebied van interieurontwerp, decoratie en decemberversieringen biedt dit verrassende inzichten… en vergeet ondertussen natuurlijk ook niet gewoon van de mooie foto's te genieten!