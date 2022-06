7 gave eetzones om in te relaxen

In deze ruimte is nog geen meubilair neergezet, we kunnen nu extra goed zien hoeveel ruimte er is. Links zien we de grill die voor veel culinair plezier gaat zorgen. De mensen die goed zijn in het bereiden van lekkernijen zul je vaak bij deze grill zien staan, voel je niet verplicht het over te nemen (dit voorstellen mag natuurlijk), want ze vinden het leuk om te doen, ze zijn er immers goed in.