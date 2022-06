We sluiten af met een oude vertrouwde voordeur, een design dat we in de mediterraanse landen veelvuldig tegenkomen, het is een voordeur waar de geschiedenis van afdruipt. Het lijkt wel de poort van een geheime tuin te zijn of van een of andere burcht. Het komt vaak voor dat huizen in het zuiden gemaakt zijn van delen van veel oudere huizen, die bijvoorbeeld eeuwen geleden tot een ruïne vervallen waren. Bruikbare onderdelen van deze ruïnes vinden dan vaak hun weg naar nieuwe woningen. Dit is duidelijk een voordeur met een lange geschiedenis, dit schept veel sfeer in de gevel van je woning.

Tot zover de 10 mooiste deuren voor binnen en buiten. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor mee mooie woonideeën en trends. Check deze experts als je je ideeën snel en vakkundig wilt uitwerken.